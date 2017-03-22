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Копим деньги на флот: в рыбколхозе "За Родину" рассказали о будущих уловах и показали новое судно

Автор: Екатерина Медведева
18:56
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Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
В среду, 22 марта, на новом судне  рыбколхоза "За Родину" во Взморье подняли российский флаг. Купленный в феврале у латышей за 90 миллионов рублей рыболовецкий траулер, хоть и бороздил Балтийское море уже с 2006 года, все равно стал самым современным и мощным судном в арсенале предприятия. 
 
"Это самое новое судно в Калининградской области. У нас ведь сейчас ничего не строят! Корабль этот раньше работал не много – примерно по три месяца в году, поэтому в очень хорошем состоянии. У нас он еще лет двадцать проходит, не меньше, — рассказал капитан нового МРТК Вячеслав Окунев. — Вот нам сейчас дали задание до конца года выловить 4 тысячи тонн рыбы, а старые траулеры только две (тысячи тонн, — Прим.ред.) за год вылавливают".
 
Автор фото: Виктор Буздин
 
В ближайшее время, по заверениям чиновников, в регионе все-таки планируют строить новые рыболовные суда.  Тем более, что рижский траулер был приобретен калининградской компанией вместе с проектом.
За год мы посмотрим, какие есть нюансы по этому судну к нашей обстановке на Балтике. Я думаю, что через года два-три мы все-таки начнем строить рыболовные суда, чтобы обновлялся наш фонд. Светловский судоремонтный завод когда-то строил суда. Думаю, что такой тип он может строить. Я был на рижской верфи, где было построено это судно. Мы не глупее, чем они, поэтому, такие суда можно строить и у нас. Надо только поработать над слипом (подъёмно-спусковое оборудование для судов, — Прим.ред.) и доком, но это незначительные финансовые вложения, — рассказал председатель совета директоров ГК "Рыболовецкий колхоз "За родину" Сергей Лютаревич.
 
Он отметил, что построенное в Калининградской области рыболовное судно должно стоить примерно 300-400 миллионов рублей – именно тогда все затраты на его строительство добывающее предприятие сможет окупить за десять лет. Лютаревич и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, присутствовавший на мероприятии, сошлись во мнении, что ПСЗ "Янтарь" за выполнение подобных небольших разовых заказов браться не будет. 
Я знаю, что у рыбоколхоза есть проекты по "Ушаковским верфям". Там они собираются или уже строят малый рыболовный флот, - сообщил журналистам Алиханов. - ПСЗ так обременен экономикой своей —мелкие заказы им вряд ли будут интересны. Но мы все-таки надеемся, что когда те поручения, которые давал президент относительно принципа "квоты под киль", будут уже оформлены документально в виде постановления правительства, в виде каких-то правил субсидирования — это даст серьезный толчок.
 Кстати, нарекли приобретенный траулер вполне предсказуемо - "За родину". Когда загодя объявили конкурс на лучшее название, то пришло более двух сотен предложений. Точку в этом вопросе, как отметил Лютаревич, поставил "рабочий коллектив": выбор пал на предложение, которое активно поддерживали представители старшего поколения. Победителю достался обещанный приз – тонна замороженной кильки. 
 
Автор фото: Виктор Буздин
 
"Не знаю, что теперь с ней делать. Раздам народу… ", — пожилой мужчина озадаченно развел руками, когда погрузчик привез ему украшенный бантом куб из коробок с рыбой прямо на пристань. Озадачивший его подарок, до того как будет решена его дальнейшая судьба, скорее всего, снова отправиться на новенький склад, который расположен тут же, рядом с пристанью. 
 
Автор фото: Виктор Буздин
 
Цехом для заморозки и низкотемпературным складом для хранения мороженной продукции ООО "Моредобыча", входящее в рыбоколхоз, обзавелось в 2016 году. На заморозку идет большая часть переработанной продукции — 100 тонн из 150.
Около 700 миллионов рублей было инвестировано в строительство причалов, здания морозильного цеха и склада, а так же реконструкцию коптильного цеха, куда поставили новые печи. Для этого компании потребовалось взять два кредита в банках "ВТБ" и "Россельхозбанк". Областная программа субсидирования процентной ставки сильно нам помогает, — подчеркнул Лютаревич.
"Мы предприятие поддерживаем: в прошлом году субсидировали, в этом году тоже. Программа продолжается и я думаю, что в следующем году они остатки какие-то будут получать", — добавил Алиханов.

Общий объем субсидий, полученных по программе государственной поддержки прибрежного рыболовства, в 2016 году составил 55,8 миллионов рублей. Инвестиционные вложения – 310 миллионов рублей.

По словам капитана Окунева, в последние годы была не очень благоприятная обстановка в калининградской рыбодобывающей промышленности, поэтому внушительная часть моряков стала переходить работать на транспортные суда. После же введения запрета на ввоз польских шпрот в Россию, молодежь начала возвращаться на промысловые суда. Тогда руководители рыбоколхоза опасались, что, если дело пойдет такими темпами, им не хватит квот на вылов рыбы

Однако, получаемые калининградским рыбодобывающим предприятием квоты до сих пор все равно не выбираются.
 
Автор фото: Виктор Буздин
Из 70 тысяч тонн где-то 58,5 тысяч тонн выбрали в прошлом году. К сожалению, это обусловлено производительностью, в том числе, и флота. Мы с Сергеем Николаевичем (Лютаревичем — Прим.ред.) обсуждали — он свои старые суда обновил с точки зрения производительности и если до модернизации выгрузка занимала 6 часов, то теперь где-то 40 минут. Это уже позволяет сразу выдвигаться в море и ловить больше. Второе обещание с него взяли, что все квоты в этом году выберут , — заявил Алиханов.
Сергей Лютаревич рассказал о планах приобретения ещё одного судна в 2017 году. " Думаю, что мы будем вылавливать 100% квоту уже в этом году и перерабатывать ее", — отметил он. " Будем копить деньги и через 2-3 года начнем строить флот", — заключил председатель совета директоров рыболовецкого колхоза.

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serzhvlasov87
serzhvlasov87 #
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