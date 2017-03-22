Копим деньги на флот: в рыбколхозе "За Родину" рассказали о будущих уловах и показали новое судно

В среду, 22 марта, на новом судне рыбколхоза "За Родину" во Взморье подняли российский флаг. Купленный в феврале у латышей за 90 миллионов рублей рыболовецкий траулер, хоть и бороздил Балтийское море уже с 2006 года, все равно стал самым современным и мощным судном в арсенале предприятия.

"Это самое новое судно в Калининградской области. У нас ведь сейчас ничего не строят! Корабль этот раньше работал не много – примерно по три месяца в году, поэтому в очень хорошем состоянии. У нас он еще лет двадцать проходит, не меньше, — рассказал капитан нового МРТК Вячеслав Окунев. — Вот нам сейчас дали задание до конца года выловить 4 тысячи тонн рыбы, а старые траулеры только две (тысячи тонн, — Прим.ред.) за год вылавливают".

Автор фото: Виктор Буздин

В ближайшее время, по заверениям чиновников, в регионе все-таки планируют строить новые рыболовные суда. Тем более, что рижский траулер был приобретен калининградской компанией вместе с проектом.

За год мы посмотрим, какие есть нюансы по этому судну к нашей обстановке на Балтике. Я думаю, что через года два-три мы все-таки начнем строить рыболовные суда, чтобы обновлялся наш фонд. Светловский судоремонтный завод когда-то строил суда. Думаю, что такой тип он может строить. Я был на рижской верфи, где было построено это судно. Мы не глупее, чем они, поэтому, такие суда можно строить и у нас. Надо только поработать над слипом (подъёмно-спусковое оборудование для судов, — Прим.ред.) и доком, но это незначительные финансовые вложения, — рассказал председатель совета директоров ГК "Рыболовецкий колхоз "За родину" Сергей Лютаревич. Он отметил, что построенное в Калининградской области рыболовное судно должно стоить примерно 300-400 миллионов рублей – именно тогда все затраты на его строительство добывающее предприятие сможет окупить за десять лет. Лютаревич и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, присутствовавший на мероприятии, сошлись во мнении, что ПСЗ "Янтарь" за выполнение подобных небольших разовых заказов браться не будет.

Я знаю, что у рыбоколхоза есть проекты по "Ушаковским верфям". Там они собираются или уже строят малый рыболовный флот, - сообщил журналистам Алиханов. - ПСЗ так обременен экономикой своей —мелкие заказы им вряд ли будут интересны. Но мы все-таки надеемся, что когда те поручения, которые давал президент относительно принципа "квоты под киль", будут уже оформлены документально в виде постановления правительства, в виде каких-то правил субсидирования — это даст серьезный толчок.

Кстати, нарекли приобретенный траулер вполне предсказуемо - "За родину". Когда загодя объявили конкурс на лучшее название, то пришло более двух сотен предложений. Точку в этом вопросе, как отметил Лютаревич, поставил "рабочий коллектив": выбор пал на предложение, которое активно поддерживали представители старшего поколения. Победителю достался обещанный приз – тонна замороженной кильки.

Автор фото: Виктор Буздин

"Не знаю, что теперь с ней делать. Раздам народу… ", — пожилой мужчина озадаченно развел руками, когда погрузчик привез ему украшенный бантом куб из коробок с рыбой прямо на пристань. Озадачивший его подарок, до того как будет решена его дальнейшая судьба, скорее всего, снова отправиться на новенький склад, который расположен тут же, рядом с пристанью.

Автор фото: Виктор Буздин

Цехом для заморозки и низкотемпературным складом для хранения мороженной продукции ООО "Моредобыча", входящее в рыбоколхоз, обзавелось в 2016 году. На заморозку идет большая часть переработанной продукции — 100 тонн из 150.

Около 700 миллионов рублей было инвестировано в строительство причалов, здания морозильного цеха и склада, а так же реконструкцию коптильного цеха, куда поставили новые печи. Для этого компании потребовалось взять два кредита в банках "ВТБ" и "Россельхозбанк". Областная программа субсидирования процентной ставки сильно нам помогает, — подчеркнул Лютаревич.

"Мы предприятие поддерживаем: в прошлом году субсидировали, в этом году тоже. Программа продолжается и я думаю, что в следующем году они остатки какие-то будут получать", — добавил Алиханов.



Общий объем субсидий, полученных по программе государственной поддержки прибрежного рыболовства, в 2016 году составил 55,8 миллионов рублей. Инвестиционные вложения – 310 миллионов рублей.



Однако, получаемые калининградским рыбодобывающим предприятием квоты до сих пор все равно не выбираются.

Автор фото: Виктор Буздин

Из 70 тысяч тонн где-то 58,5 тысяч тонн выбрали в прошлом году. К сожалению, это обусловлено производительностью, в том числе, и флота. Мы с Сергеем Николаевичем (Лютаревичем — Прим.ред.) обсуждали — он свои старые суда обновил с точки зрения производительности и если до модернизации выгрузка занимала 6 часов, то теперь где-то 40 минут. Это уже позволяет сразу выдвигаться в море и ловить больше. Второе обещание с него взяли, что все квоты в этом году выберут , — заявил Алиханов.

Сергей Лютаревич рассказал о планах приобретения ещё одного судна в 2017 году. " Думаю, что мы будем вылавливать 100% квоту уже в этом году и перерабатывать ее", — отметил он. " Будем копить деньги и через 2-3 года начнем строить флот", — заключил председатель совета директоров рыболовецкого колхоза.