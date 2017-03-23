Калининград выкупил здание детского сада на ул. Павлика Морозова

Администрация Калининграда выкупила ведомственный детсад у Калининградской железной дороги. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает пресс-служба мэрии.



23 марта глава города Александр Ярошук осмотрел знание, которое находится на ул. Павлика Морозова, 7а.



"Могу всех поздравить, — сказал Александр Ярошук, — Калининград пополнился ещё одним детским садом. В течение весны-лета выполним всё необходимое дооборудование, к сентябрю подготовим молодым семьям этого микрорайона дополнительные 350 детских мест. Четыре миллиона рублей, за которые мы приобрели не только здание, а целый имущественный комплекс с большим земельным участком и оборудованием, несравнимо меньше цены детсада-новостройки".



До своего закрытия ведомственный детсад был укомплектован меньше чем наполовину. Из проектных 11 групп детей железнодорожников едва набиралось 4–6. Поэтому пустующие помещения переоборудовали в театральный и спортивный залы. В прошлом году сад вообще закрылся, а его воспитанников перераспределили по ближайшим учреждениям.

"У нас остаются два детсада в Калининграде, — рассказал Дмитрий Трошин, заместитель начальника КЖД по кадрам и социальным вопросам, — для детей наших сотрудников этого хватает с избытком. К тому же те дети, которые посещали ведомственный сад, вполне имеют право вернуться в привычные стены теперь муниципального учреждения — уже на правах жителей Калининграда".



Административно приобретённое здание присоединят к детсаду №78, два корпуса которого расположены по соседству. Территория детского сада — почти полтора гектара, поэтому в ходе выездного совещания возникла мысль о перспективе постройки дополнительных корпусов — без ущерба для прогулок и спортивных занятий на свежем воздухе.



"Городской бюджет выделил 16 миллионов рублей на проведение ремонтных работ и ещё 11 миллионов — на приобретение оборудования, — уточняет Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике. — Мы уже провели совещание с надзорными органами и в ближайшее время оборудуем пять дополнительных пожарных выходов, расширим коридоры, восстановим санитарные узлы и, конечно, проведём косметический ремонт помещений с учётом современных требований к материалам. Те дети, которые его посещали до закрытия, вернутся сюда, и, может, уже со своими подросшими за это время братиками и сестричками".