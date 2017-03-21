Калининградские власти купят два ведомственных детсада, чтобы увеличить количество бюджетных мест

Городские власти Калининграда намерены увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счёт приобретения двух ведомственных детсадов. Об этом во вторник, 21 марта, на оперативном совещании в мэрии сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.



По словам чиновницы, в настоящее время уже выкуплен имущественный комплекс на улице Соммера, некогда принадлежавший предприятию "Союзгазавтоматика", а теперь переданный муниципальному детсаду №1. В ближайшее время приобретут ещё и здание детсада РЖД на улице Маршала Новикова. Именно его отремонтируют и введут в строй первым.



"У нас уже заложены средства городского бюджета: более четырёх миллионов рублей на приобретение имущества комплекса и более 27 миллионов рублей на проведение ремонтных работ и оснащение учебного учреждения", — заявила Петухова.



Отремонтировано здание бывшего детсада РЖД, которое отойдёт в ведение муниципального дошкольного образовательного учреждения №78. Там будет 11 групп и полноценный спортзал. Ввести в работу новый комплекс планируется уже к 1 сентября 2017 года. Это позволит дополнительно обеспечить местами в детсаду примерно 320 детей.



Что же касается выкупленного здания на Соммера, то, как отметила чиновница, денег на его ремонт и оснащение в бюджете пока нет.



"Наиболее востребован сейчас именно Московский район — там ведётся активная жилая застройка. С этой точки зрения менее востребован микрорайон улицы Соммера в Ленинградском районе. Поэтому его ремонт будет вторым этапом", — уточнила Петухова.