Комитет по образованию о нехватке мест в детсадах: Проблемы всё ещё есть

Несмотря на активное строительство новых дошкольных образовательных учреждений, калининградцы периодически всё-таки жалуются на нехватку мест в детских садах. Об этом в понедельник, 6 марта, в эфире радиостанции "Комсомольская правда — Калининград"
рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.
По словам чиновницы, по данным на первое января 2017 года, все дети были обеспечены местами в детских садах. Она уточнила, что речь идёт о детях в возрасте от 3 до 7 лет — именно им, в соответствии с указом президента, отдан приоритет.
Но я не скрою, что есть обращения родителей в связи с тем, что ребёнку три года исполняется в феврале, в марте или в апреле, а комплектование у нас по регламенту осуществляется в летний период. Поэтому здесь, естественно, мы смотрим в индивидуальном порядке", — пояснила слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" Петухова.
Глава комитета отметила, что в случае, если родители столкнулись с подобной ситуацией, надо писать ходатайство, которое будет рассматривать специальная комиссия.
Если родитель планирует выйти на работу в марте или в апреле и в качестве приоритетных учреждений указан один из детсадов — например, в микрорайоне Сельма, то мы на сегодняшний день скажем, что там нет мест. Придётся либо ждать летнего комплектования, либо рассматривать вариант с другим детским садом", — рассказала Петухова.
Прогнозировать же профицит или дефицит свободных мест в калининградских детсадах на следующий учебный год чиновница не стала, потому что "это зависит от демографического и миграционного процессов".
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