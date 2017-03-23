Россияне назвали наиболее подходящую форму правления

Большая часть россиян на вопрос о том, какая форма правления больше подходит для страны, назвали республику. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.



Монархию, при которой власть передаётся по наследству, назвали 8% опрошенных. Свою позицию россияне, давшие такой вариант ответа, объясняли желанием видеть у власти одного человека. Они отмечали, что такой строй является для нашей страны традиционным.



Республику в качестве наиболее приемлемой для России формы правления назвали 88% респондентов. При такой форме правления лидер государства избирается голосованием на выборах. Затруднились ответить на вопрос 4% опрошенных.



Выбирая наиболее приемлемую точку зрения на монархию, 68% граждан сказали, что против такой формы правления. О том, что не против монархии, но не видят кандидатуры человека, который мог бы стать в стране таким лидером, заявили 22% опрошенных. Полностью за передачу правления по наследству и видят подходящую кандидатуру на роль монарха 6% респондентов.

Опрос проводился 16–18 марта. Всего вопросы задали 1 800 гражданам старше 18 лет.