Песков рассказал, как Путин относится к идее возрождения монархии
Владимир Путин. фото с сайта kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава страны относится к идее возрождения монархии. Об этом сообщает
РИА "Новости".
По словам Пескова, президент на протяжении последних пяти лет неоднократно отвечал на этот вопрос в разных контекстах. Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин прохладно относится к идеям расширения прав главы государства.
Комментируя предложение главы Крыма Сергея Аксёнова возродить в России монархию, Песков предположил, что это личное мнение главы региона. Он подчеркнул, что в отдельно взятом регионе такой формы правления быть не может.
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