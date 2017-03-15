Песков рассказал, как Путин относится к идее возрождения монархии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава страны относится к идее возрождения монархии. Об этом сообщает РИА "Новости".



По словам Пескова, президент на протяжении последних пяти лет неоднократно отвечал на этот вопрос в разных контекстах. Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин прохладно относится к идеям расширения прав главы государства.



Комментируя предложение главы Крыма Сергея Аксёнова возродить в России монархию, Песков предположил, что это личное мнение главы региона. Он подчеркнул, что в отдельно взятом регионе такой формы правления быть не может.