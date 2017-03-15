Глава Крыма: России необходима монархия
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что России нужна новая форма правления. Свою точку зрения он высказал в интервью одному из местных телеканалов, сообщают "Известия"
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По мнению чиновника, страна должна управляться монархом. От демократии, как считает Аксёнов, нет пользы. Более того, она приводит к вседозволенности.
"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жёсткие меры", — сказал он. При этом он отметил, что монархия должна сочетаться с традиционными православными ценностями.
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