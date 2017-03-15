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Глава Крыма: России необходима монархия

08:08
  658 4
  • Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что России нужна новая форма правления. Свою точку зрения он высказал в интервью одному из местных телеканалов, сообщают "Известия".
 
По мнению чиновника, страна должна управляться монархом. От демократии, как считает Аксёнов, нет пользы. Более того, она приводит к вседозволенности.
 
"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жёсткие меры", — сказал он. При этом он отметил, что монархия должна сочетаться с традиционными православными ценностями.

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4 комментария Правила комментирования

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Diman78
Diman78 #
08:46
Через поротую задницу возродим Россеюшку! Крепостное право зря отменили
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nokia6680
nokia6680 #
08:49
а у нас что щас, чем то отличается форма правления? Монарх уже сколько лет сидит у руля со свитой))
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cajewa 1
cajewa 1 #
09:02
Власть нужна что бы ее менять.Зато в России все стабильно:богатые богатеют,бедные беднеют.
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здравомыслящий
здравомыслящий #
09:49
Ощущение такое, что некоторых в Крыму всё таки покусали кастрюлеголовые, то Аксёнов то Поклонская что-то несут не понятное, а вот для троллей которые о Путине несут всякую ерунду, пусть подумают, а кто и сколько сроков сидит в Германии, а чей клан в Америке сидел больше 20 лет? Одно дело как управляет Путин, а другое нести про должна быть сменяемость власти. ВНа украине вон какой "умный народ", каждые выборы кого-то сменяют. А по поводу чиновников... они же не с марса? Задайте себе вопрос, а жили бы вы на зарплату, дав вам власть? И всё отпадёт само собой.
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