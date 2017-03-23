В Калининграде 10 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир
Вручение ключей от квартир новосёлам
Фото с сайта областного правительства
В Калининграде 10 семей получили новое жильё. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На церемонии вручения ключей от новых квартир были врио главы региона Антон Алиханов и глава муниципалитета Александр Ярошук. Они сообщили, что всего в ближайшее время будут переселены из ветхого жилья 149 человек.
Сейчас Калининградская область занимает второе в России место по темпам переселения жителей. С 2013 по 2015 год в регионе новое жильё получили более 2,8 тыс. человек. На эти цели из разных источников потратили 1,5 млрд рублей.
Благодаря успехам в реализации программы области были выделены дополнительно ещё 100 млн рублей
. Власти решили направить их на приобретение квартир для граждан, чьи дома были признаны непригодными для проживания уже после 1 января 2012 года. По решению Антона Алиханова эти деньги получил Калининград.
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