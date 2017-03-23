В Калининграде 10 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир

В Калининграде 10 семей получили новое жильё. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На церемонии вручения ключей от новых квартир были врио главы региона Антон Алиханов и глава муниципалитета Александр Ярошук. Они сообщили, что всего в ближайшее время будут переселены из ветхого жилья 149 человек.

Сейчас Калининградская область занимает второе в России место по темпам переселения жителей. С 2013 по 2015 год в регионе новое жильё получили более 2,8 тыс. человек. На эти цели из разных источников потратили 1,5 млрд рублей.