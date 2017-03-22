Из общественного совета при Службе охраны памятников за прогулы исключили Юрия Забугу

Из совета при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области за прогулы исключили архитектора Юрия Забугу. С таким предложением выступил председатель совета Дмитрий Востриков в среду, 22 марта.



"Четвёртое заседание, а его нет", — сообщил Востриков.



Инициативу исключить прогульщика поддержало большинство присутствующих. На освободившееся место после был избран художник-монументалист Николай Фролов.