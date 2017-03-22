Из общественного совета при Службе охраны памятников за прогулы исключили Юрия Забугу
Юрий Забуга
Фото из архива Клопс.Ru
Из совета при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области за прогулы исключили архитектора Юрия Забугу. С таким предложением выступил председатель совета Дмитрий Востриков в среду, 22 марта.
"Четвёртое заседание, а его нет", — сообщил Востриков.
Инициативу исключить прогульщика поддержало большинство присутствующих. На освободившееся место после был избран художник-монументалист Николай Фролов.
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