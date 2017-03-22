В Калининграде лжесантехник за полгода ограбил два десятка пенсионеров

В Калининграде больше двадцати пенсионеров пострадали от действий мошенника, который, представляясь сантехником, выманивал у них деньги на ремонт. Об этом пишет "Страна Калининград".



Дело было в разгар лета, вспоминает Лидия Алексеевна. Визитёр сообщил, что управляющая компания проводит замену труб во всём доме. Пенсионеры, недавно отметившие бриллиантовую свадьбу в старенькой "хрущёвке", обрадовались. Импозантный сантехник заверил, что в соседних квартирах уже давно всё поменяли, осталось только у них. "А что же вы на собрания жильцов не ходите? Вот поэтому ничего и не знаете!" — посетовал мужчина.



Деловито осмотрев инженерные коммуникации, гость тяжело повздыхал и сказал, что в квартире уже всё поржавело. Мол, ещё чуть-чуть — и потечёт канализация. Но затем коммунальщик обрадовал Лидию Алексеевну и Алексея Петровича, что им, пенсионерам и ветеранам, замена труб будет произведена бесплатно, правда, сейчас кое-какие деньги всё же нужно будет заплатить. На всё про всё требовалось 6 100 рублей.



"Завтра с документами придёте в Сбербанк, и вам эти деньги вернут! Главное, не забудьте вот это!" — предупредил мужчина и оставил пенсионерам квитанцию, в которой была указана цена стояка, полотенцесушителя и двух переходников. Взяв деньги, мужчина ушёл, пообещав, что на следующий же день в ванной и уборной закипит работа.



После его ухода хозяева квартиры заподозрили неладное: вроде бы собрания жильцов они старались не пропускать, да и какой-то рабочей суеты, характерной для масштабных ремонтных работ, они в своём доме не наблюдали. Решили обойти соседей. Оказалось, что те ни о каких заменах труб не слыхали.



В УК тоже только пожали плечами. А квитанция, которая осталась у Лидии Алексеевны, оказалась просто бланком товарного чека. Его можно купить в любом магазине канцтоваров. В тот же день обманутые пенсионеры обратились в полицию.