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В Калининграде лжесантехник за полгода ограбил два десятка пенсионеров

16:52
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Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде больше двадцати пенсионеров пострадали от действий мошенника, который, представляясь сантехником, выманивал у них деньги на ремонт. Об этом пишет "Страна Калининград".

Дело было в разгар лета, вспоминает Лидия Алексеевна. Визитёр сообщил, что управляющая компания проводит замену труб во всём доме. Пенсионеры, недавно отметившие бриллиантовую свадьбу в старенькой "хрущёвке", обрадовались. Импозантный сантехник заверил, что в соседних квартирах уже давно всё поменяли, осталось только у них. "А что же вы на собрания жильцов не ходите? Вот поэтому ничего и не знаете!" — посетовал мужчина.

Деловито осмотрев инженерные коммуникации, гость тяжело повздыхал и сказал, что в квартире уже всё поржавело. Мол, ещё чуть-чуть — и потечёт канализация. Но затем коммунальщик обрадовал Лидию Алексеевну и Алексея Петровича, что им, пенсионерам и ветеранам, замена труб будет произведена бесплатно, правда, сейчас кое-какие деньги всё же нужно будет заплатить. На всё про всё требовалось 6 100 рублей.

"Завтра с документами придёте в Сбербанк, и вам эти деньги вернут! Главное, не забудьте вот это!" — предупредил мужчина и оставил пенсионерам квитанцию, в которой была указана цена стояка, полотенцесушителя и двух переходников. Взяв деньги, мужчина ушёл, пообещав, что на следующий же день в ванной и уборной закипит работа.

После его ухода хозяева квартиры заподозрили неладное: вроде бы собрания жильцов они старались не пропускать, да и какой-то рабочей суеты, характерной для масштабных ремонтных работ, они в своём доме не наблюдали. Решили обойти соседей. Оказалось, что те ни о каких заменах труб не слыхали.

В УК тоже только пожали плечами. А квитанция, которая осталась у Лидии Алексеевны, оказалась просто бланком товарного чека. Его можно купить в любом магазине канцтоваров. В тот же день обманутые пенсионеры обратились в полицию.

Истории других пострадавших читайте в статье "Страны Калининград". 
 
Кстати, в Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обманывавшего пенсионеров под видом соцработника.

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