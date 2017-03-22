В Калининграде под суд пошёл лжесоцработник, выманивавший деньги у пенсионеров

В Калининграде рассматривают уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обманывавшего пенсионеров под видом соцработника. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.

Жертвами злоумышленника стали пожилые люди. Он втирался к ним в доверие, представляясь социальным работником. Одна из пострадавших — 90-летняя калининградка. Мошенник предложил ей за четыре тысячи рублей купить соцпакет на бесплатное получение медикаментов. Пенсионерка поверила мужчине и отдала ему сумму. Пообещав оформить документы, незнакомец скрылся.

Полицейские задержали лжесоцработника в октябре 2016 года. Выяснилось, что ранее его уже судили за подобные преступления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.