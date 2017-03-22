В рамках акции "Час Земли" на площади Победы в субботу отключат фонари
В субботу, 25 марта, Калининград присоединится к международной экологической акции "Час Земли". Об этом сообщили в администрации.
С 20:30 до 21:30 в городе отключат фонари на площади Победы и подсветку здания мэрии. Участие в акции могут принять все желающие.
В рамках акции на час выключают свет в знак неравнодушия к будущему планеты. В этом году она пройдёт в 175 странах. Калининград входит в число семи тысяч городов, присоединившихся к международной экологической акции.
"Час Земли" проводится в десятый раз. В разные годы без подсветки оставляли римский Колизей, сиднейский оперный театр, Эйфелеву башню, Акрополь и другие известные строения. Цель проведения акции — символ бережного отношения к природе. О том, как Калининград поддерживал акцию в прошлом году, можно прочесть по ссылке
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