В рамках акции "Час Земли" на площади Победы в субботу отключат фонари

В субботу, 25 марта, Калининград присоединится к международной экологической акции "Час Земли". Об этом сообщили в администрации.



С 20:30 до 21:30 в городе отключат фонари на площади Победы и подсветку здания мэрии. Участие в акции могут принять все желающие.



В рамках акции на час выключают свет в знак неравнодушия к будущему планеты. В этом году она пройдёт в 175 странах. Калининград входит в число семи тысяч городов, присоединившихся к международной экологической акции.