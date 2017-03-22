В Госдуму внесли законопроект, сокращающий пенсионные взносы для самозанятых с невысокими доходами
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается уменьшить размер отчислений самозанятых граждан с низкими доходами в Пенсионный фонд. Об этом сообщает
Regnum.
Авторы законопроекта предлагают рассчитывать в пенсионные взносы по ставке 6% от фактически полученного дохода. Это позволит уменьшить размер отчислений. Сейчас самозанятые граждане с годовым доходом менее 300 тыс. рублей платят страховые взносы по фиксированной ставке — 23,4 тыс. рублей.
Число самозанятых граждан в России оценивается в 20 млн человек. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее говорил, что около 15 млн россиян работают нелегально
. Их пенсионные права не учитываются, и страховые взносы за таких работников не платят.
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