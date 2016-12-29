Топилин: Около 15 млн жителей России работают нелегально

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что около 15 млн россиян работают нелегально. Об этом сообщает ТАСС.



Министр сказал, что за таких граждан не уплачиваются взносы и не учитываются их пенсионные права.



По словам Топилина, благодаря закону о налоговых каникулах порядка 15 млн человек смогут выйти из "серой зоны". Закон был одобрен Советом Федерации в конце ноября. Согласно документу, по истечении периода налоговых каникул самозанятые граждане должны будут сделать выбор: стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать 13% НДФЛ.