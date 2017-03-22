МВД: В России растёт количество фиктивных браков с мигрантами

В России растёт количество фиктивных браков, которые заключают трудовые мигранты ради получения вида на жительство. Об этом пишет "РИА Новости" , ссылаясь на данные полиции.



"Простой пример: мигрант обращается к нам в столичный МФЦ с намерением "воссоединения с семьёй". При этом его жена находится в Сахалинской области. Очевидно, что он не собирается туда уезжать, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Это просто юридическая лазейка, чтобы обосноваться на три года в Москве и не платить налоги за патент, от которых Москва получает сегодня триллионы рублей".



Граждане России получают от кандидатов в супруги деньги. Помогают им в этом специализированные "сайты знакомств". Реагируя на рост таких фактов, в январе районный суд города Мурманска вынес решение о запрете распространения в интернете информации об оказании услуг по заключению фиктивных браков за вознаграждение. В качестве обоснования своего требования местная прокуратура указала, что такие сведения представляют собой "информационное пособничество незаконной миграции иностранных граждан", организация которой влечёт уголовную ответственность.

Почём мужья

По данным журналистов, за московскую жену или мужа придётся заплатить около 100 тысяч рублей, поэтому больше спрос на жителей отдалённых регионов, где заключение брака обойдётся дешевле платы за дорогу туда и обратно. В регионах цены, соответственно, меньше.



Однако не всегда браки россиянок с мигрантами из Средней Азии совершаются по расчёту. Ведь на работящих и непьющих восточных мужчин есть спрос у одиноких немолодых особ.



"Работу свою любит, все деньги в дом несёт. Но главное — он детей любит. У меня от первого брака 16-летний сын и 10-летняя дочка, которая зовёт Аслана папой", — поделилась своим опытом с изданием Woman'Book 39-летняя Людмила Кривошеева из Тюмени. Её оценку можно назвать типичной.

Как расторгнуть фиктивный брак

Юристы настаивают: всё не так просто. Те, кто вступает в фиктивный брак, должны учитывать, что доказать его фиктивность юридически сложно, а при разводе можно лишиться части имущества, если нет брачного договора.



Подобный иск был удовлетворён районным судом Санкт-Петербурга в начале марта. В ходе проверки установлено, что гражданка России и гражданин Таджикистана "совместно не проживают, совместного хозяйства не ведут, общих детей, а также имущества не имеют, взаимоотношения не поддерживают". Это классический эпизод, когда брак послужил основанием для получения мужчиной разрешения на временное проживание.