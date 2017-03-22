В будущем рабочая неделя сократится до четырёх дней
Эксперты считают, что скоро мы будем работать только четыре дня в неделю. Такое заявление сделала профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева, пишет ТАСС.
Сокращение рабочей недели произойдёт после четвёртой промышленной революции, в результате которой человечество начнёт более качественно использовать искусственный интеллект.
"Это уже не первая технологическая революция. Человечество уже переживало такое, причём реакцией рынка труда было сокращение рабочего дня, — отметила Малева. — Я не вижу того, что изменения могут разрушить рынок труда и привести к безработице. Произойдёт сокращение рабочего времени. Возможно, в будущем будем работать не пять, а четыре дня".
Предыдущие промышленные революции привели к сокращению рабочей недели до 40 часов, так как часть труда стали выполнять машины, нарастив производительность труда.
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