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Главная Новости Общество

В будущем рабочая неделя сократится до четырёх дней

09:16
  671 0
Фото из архива Клопс.Ru
Эксперты считают, что скоро мы будем работать только четыре дня в неделю. Такое заявление сделала профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева, пишет ТАСС.

Сокращение рабочей недели произойдёт после четвёртой промышленной революции, в результате которой человечество начнёт более качественно использовать искусственный интеллект.

"Это уже не первая технологическая революция. Человечество уже переживало такое, причём реакцией рынка труда было сокращение рабочего дня, — отметила Малева. — Я не вижу того, что изменения могут разрушить рынок труда и привести к безработице. Произойдёт сокращение рабочего времени. Возможно, в будущем будем работать не пять, а четыре дня".

Предыдущие промышленные революции привели к сокращению рабочей недели до 40 часов, так как часть труда стали выполнять машины, нарастив производительность труда.
 
Кстати, на прошлой неделе в Министерстве труда и социальной защиты РФ составили график выходных и праздничных дней на 2018 год.

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