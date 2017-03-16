Минтруд составил график выходных и праздников на 2018 год

В Министерстве труда и социальной защиты РФ составили график выходных и праздничных дней на 2018 год. Об этом пишет ТАСС.



Так, новогодние праздники россиян продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 (при этом 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье). Удлинённые выходные запланированы на День защитника Отечества — с 23 по 25 февраля — и Международный женский день — с 8 по 11 марта. Не будем работать с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня в честь Дня России и с 3 по 5 ноября — в честь Дня народного единства.



"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", — рассказали в Минтруде.