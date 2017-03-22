Москва резко поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира на 15 позиций. Об этом сообщает "Российская газета".

Список был составлен агентством Economist Intelligence Unit. Российская столица заняла в нём 98-е место, став одним из лидеров роста.

Самым дорогим городом был признан Сингапур. За ним идут Гонконг и Цюрих. В топ-10 также есть Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген. Одним из самых дешёвых городов оказалась Алма-Ата.