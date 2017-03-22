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Главная Новости Общество

Москва резко поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира

08:57
  41 0
  • Москва
Москва
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира на 15 позиций. Об этом сообщает "Российская газета".
 
Список был составлен агентством Economist Intelligence Unit. Российская столица заняла в нём 98-е место, став одним из лидеров роста.
 
Самым дорогим городом был признан Сингапур. За ним идут Гонконг и Цюрих. В топ-10 также есть Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген. Одним из самых дешёвых городов оказалась Алма-Ата.
 
Ранее Москва заняла первое место в рейтинге лучших мест России по качеству жизни. Калининградская область оказалась в нём на 11-м месте.

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