Калининградцы спасли собаку с острова под Берлинским мостом (видео)

В Калининграде спасли собаку с острова под Берлинским мостом. Об этом Клопс.Ru сообщила читательница, приславшая видео спасения.
Как рассказала женщина, по словам очевидцев, собака попала на островок по льду, а выбраться обратно уже не смогла. "Подкармливал иногда человек, кидая пищу с моста. МЧС и катера, проплывающие мимо спасать отказались, – объяснила она. – Помогли люди из сообщества автомобилистов, волонтеры и приют "Ковчег", под чьим кураторством теперь собака".
Пса, которого вывезли с острова на лодке, назвали Робинзоном. Сейчас он находится под кураторством приюта "Ковчег".
Ранее стало известно, что приют пострадал от дождей
– двор оказался затоплен, частично залило вольеры. Хозяйка приюта надеется, что кто-нибудь откликнется и окажет содействие в решении их проблемы. В настоящее время просьба о помощи
размещена в официальной группе "Ковчега" "ВКонтакте".
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