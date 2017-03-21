Под Калининградом затопило приют для бездомных животных "Ковчег" (фото)

В посёлке Полевое после дождя затопило двор приюта для бездомных животных "Ковчег". При этом вода поступает и в сами вольеры. Об этом Клопс.Ru сообщила хозяйка приюта Алла Вагнер во вторник, 21 марта.
"Это произошло вчера после дождей. Вода вышла из канавы, и подтопило примерно на сантиметров 40–50, — рассказывает Вагнер. — С трёх часов дня начала откачивать при помощи насоса эту воду и вот буквально полчаса назад закончила. Удалось убрать её с участка, но сами вольеры всё ещё подтоплены".
Женщина отметила, что в предыдущие годы такого не происходило даже во время обильных дождей. По её словам, во время ремонта дороги в посёлке была засыпана канава, которая простирается вдоль забора её приюта.
"Нужен трактор, чтобы углубить её. Стоит он примерно 1–1,5 тысячи рублей. Но печаль в том, что меньше чем на четыре часа никто заказ не берёт. Плюс по области ещё дополнительно денег возьмут, а у нас их нет", — рассказала Вагнер.
Хозяйка приюта надеется, что кто-нибудь откликнется и окажет содействие в решении их проблемы. В настоящее время просьба о помощи размещена в официальной группе
"Ковчега" "ВКонтакте".
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