Москвич получил условный срок за попытку вывезти из России танк на поезде

Суд Челябинской области вынес приговор москвичу, пытавшемуся на поезде вывезти из страны танк Т-34. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По сообщению издания, инцидент произошёл в 2015 году. Москвич купил танк Т-34 1945 года выпуска в Латвии за 20 тыс евро. Позже он захотел перепродать его в Казахстане уже за 230 тыс евро, но не стал получать разрешение на вывоз из России культурных ценностей из-за высокой таможенной пошлины.

Танк обнаружили пограничники во время досмотра железнодорожного состава на российско-казахстанской границе. Боевую машину изъяли в пользу государства, а мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно.