Москвич получил условный срок за попытку вывезти из России танк на поезде
Т-34
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Суд Челябинской области вынес приговор москвичу, пытавшемуся на поезде вывезти из страны танк Т-34. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
По сообщению издания, инцидент произошёл в 2015 году. Москвич купил танк Т-34 1945 года выпуска в Латвии за 20 тыс евро. Позже он захотел перепродать его в Казахстане уже за 230 тыс евро, но не стал получать разрешение на вывоз из России культурных ценностей из-за высокой таможенной пошлины.
Танк обнаружили пограничники во время досмотра железнодорожного состава на российско-казахстанской границе. Боевую машину изъяли в пользу государства, а мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно.
В 2016 году в туалете поезда Калининград – Москва таможенники обнаружили оружие
времён Второй мировой войны. А в июле того же года 24-летнему калининградцу вынесли приговор
за организацию поставки оружия в поезде Адлер – Калининград.
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