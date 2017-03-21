Роспотребнадзор: в Калининграде напряжённая обстановка по клещевым инфекциям

В Калининградской области сохраняется напряжённая обстановка по клещевым инфекциям, которая требует дополнительных мер защиты. Об этом сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

В 2016 году в регионе зарегистрировали 9 случаев клещевого энцефалита и 61 случай клещевого боррелиоза – это самые распространённые заболевания, переносимые паразитами. Всего за год в больницы области обратились 5870 пострадавших, в том числе 1313 детей.

Роспотребнадзор рекомендовал главам муниципальных образований области училить меры по профилактике клещевых инфекций. Объём территорий, которые обрабатывают от клещей, должен быть увеличен. Также планируется заняться ликвидацией несанкционированных свалок, организовать скос травы и провести обработку сельскохозяйственных животных.