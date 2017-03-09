В Калининградской области проснулись клещи

С приходом весны в Калининградской области традиционно проснулись клещи. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.



Кровососущие насекомые появляются в природе с момента наступления оттепели. В нашем регионе "сезон клещей" обычно начинается с середины марта и длится до октября.

Пик активности

"Отмечается два пика активности этих насекомых: весенне-летний и летне-осенний, — рассказывает Елена Бабура. — Первый период высокой активности начинается в апреле и длится до первой половины июля. Далее до конца сентября — начала октября продолжается второй период — низкой активности клещей".



По словам Елены Бабуры, за последние пятнадцать лет территория, где распространяется клещевой энцефалит, неуклонно расширяется, увеличивается и количество особей, в организме которых непосредственно выделен возбудитель данной инфекции. Помимо клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза, клещи являются переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза, туляремии, риккетсиозов и других инфекций.



"Заразный клещ опасен в течение всего сезона активности, а его "опасность" не зависит от размера — даже еле заметное насекомое может быть очень опасным", — говорит Елена Бабура.

Ждёт пищу годами

Клещи живут на дне лесных оврагов, вдоль лесных ручьёв, на лесных опушках, а также вдоль лесных троп, поросших травой. Самки клещей, насосавшись крови весной, начинают откладывать яйца в начале июля. Они размножаются под опавшими листьями, под травой, в гнёздах и норах различных животных. Личинки вылупляются в этом же году, но большинство обретает своего хозяина (человека или животное) только следующей весной. У клещей три фазы развития: личинка, нимфа и имаго (взрослая особь). На каждой из этих стадий клещи должны хотя бы раз напиться крови, прежде чем они смогут перейти в следующую стадию. То есть клещи кусаются на всех этапах своего развития! Личинки и нимфы, насосавшись крови весной или ранним летом, в этом же году переходят на следующую стадию развития.

Обработка парков от клещей



Каждый этап развития клеща может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. Всё зависит от климата и наличия питания. Одно поколение иксодовых клещей может развиваться и жить от полугода до восьми и более лет. Клещ может годами жить без пищи и ожидать благоприятных условий для прохождения следующих этапов развития.

Где проверить клеща

Удалить клеща можно в травмпункте или поликлинике по месту жительства.



"Лечащий врач обязан выдать пациенту направление на исследование клеща — при наличии такого направления исследование проводится бесплатно. Если человек сам приносит клеща в лабораторию, то оно проводится за плату", — поясняет Елена Бабура. Исследование можно провести в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области": г. Калининград, ул. Космическая, 27 (тел. 53-23-94).

Профилактика

Для экстренной профилактики после присасывания клеща используют иммуноглобулин человека против клещевого вирусного энцефалита. Препарат вводят непривитым людям, если при исследовании клеща обнаружено, что он заражён вирусом клещевого энцефалита. Введение иммуноглобулина назначается в течение первых 72 часов после присасывания клеща, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику по месту жительства.

Для предупреждения клещевого боррелиоза после укуса заражённым клещом рекомендуется курс антибактериальных средств.



За последние пять лет в Калининградской области клещевым энцефалитом заболело 49 человек, клещевым боррелиозом — 546. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Первые симптомы

У человека, заразившегося боррелиозом, в среднем через 2–3 недели после укуса на его месте появляется небольшое покраснение кожи, которое далее разрастается до 10–50 см (иногда и более) в диаметре. Затем центральная часть пятна бледнеет и образуется красное кольцо, которое без лечения сохраняется 2–3 недели и потом исчезает. На месте укуса появляется корочка, а затем небольшой рубец. Через 1–2 месяца развиваются признаки поражения нервной системы, сердца, суставов.

Клещевой энцефалит

При клещевом энцефалите заболевание начинается остро, отмечается озноб, очень сильное повышение температуры (более 41 градуса), сильная головная боль (цефалгия), мышечные боли (миалгия), вялость, сонливость, реже возбуждение. Кожа лица, шеи, верхней части тела ярко-красного цвета (гиперемирована).



Протекает обычно в виде трёх форм: лихорадочной, менингеальной (в виде острого серозного менингита) и очаговой (характерны судороги, нарушение сознания), причём последняя форма отличается высокой смертностью.

У этой болезни есть несколько характерных, специфических особенностей. Одна из них — это тяжёлые поражения нервной системы, выражающиеся параличами и частичными параличами шеи, рук, мышечными атрофиями. Также характерная особенность клещевого энцефалита — возможность развития хронического прогрессирующего процесса.

Меры профилактики

Выезжая на природу, нужно помнить о средствах профилактики:



— надевать светлую одежду, которая должна плотно прилегать к запястьям и щиколоткам;

— использовать специальные химические препараты, репелленты ("Рефтамид Таёжный", "Москит аэрозоль — специальная защита от клещей", "ДЭФИ-антиклещ", "Гардекс-антиклещ", "Дельта-СК", "Медифокс-антиклещ", "Тундра — защита от клещей" и другие;

— проводить частые само- и взаимоосмотры;

— в лесу не садиться на траву, для стоянки выбирать участки в открытой и сухой местности, где нет валежника;

— на дачах в саду весной и осенью проводить акарицидные обработки, не допускать травостоя, подстригать кустарник;

— козье молоко употреблять только в кипячёном виде.



Эффективная мера защиты от клещевого энцефалита — вакцинация. Она проводится заблаговременно всем желающим от 3 до 70 лет и стимулирует выработку иммунитета к вирусу клещевого энцефалита.