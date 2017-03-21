Апполонова: В Калининграде 20% детсадов принимают малышей с синдромом Дауна

Около четверти детсадов в Калининграде принимают на воспитание детей с ментальными нарушениями. Об этом во вторник, 21 марта, заявила председатель комитета по социальным вопросам Анна Апполонова на встрече с родителями детей с синдромом Дауна.



"В Калининграде мы поддерживаем детей с особенностями развития, создавая возможности для их социализации в обществе, — комментирует Анна Апполонова. – Около 20 процентов городских садов приняли детей с нарушениями в ментальном плане, в том числе и с синдромом Дауна. Принимают особенных детей и общеобразовательные школы — например, в школе №10 работают специалисты-дефектологи и есть своя программа. В обучении таких ребят очень важна социальная и психологическая поддержка — на эту тему мы сегодня и общались с родителями. Не исключено, что мы сегодня присутствовали при рождении ещё одной общественной организации милосердия и взаимной поддержки".

По состоянию на 20 марта 2017 года в 18 дошкольных образовательных учреждениях Калининграда обучаются 23 ребёнка с синдромом Дауна в возрасте от 2 до 7 лет. Как уточнили в пресс-службе мэрии, всего в Калининграде на учёте детей-инвалидов 1 306 человек.

Школа для детей с особыми потребностями

В МАОУ СОШ №10 в 2016/2017 учебном году в школе учится 70 детей с особыми образовательными потребностями, из них 3 человека с синдромом Дауна. Для успешной адаптации таких учащихся в школьном коллективе организовано специальное сопровождение: на групповых занятиях, помимо учителя, присутствует воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогом — психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей.



Обучение детей с синдромом Дауна организуется индивидуально либо в малых группах переменного состава. В учебный план включены: "Развитие речи", "Развитие письма", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Логотерапия"; усиленное внимание уделяется "Трудовому обучению" (4 часа в неделю).

В программу обучения также включена внеурочная деятельность. Детей возят на экскурсии, они посещают спортивные соревнования, занятия в кружках декоративно-прикладного творчества, пескотерапию, гуляют у моря. Все занятия по разделам программы проводятся педагогами по методикам обучения и развития детей с нарушениями интеллекта.

Куда обращаться родителям

Вопросами реабилитации детей-инвалидов, в т.ч. с синдромом Дауна, занимаются:



— Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Особый ребёнок", расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Иванникова, д. 3, в котором проходят реабилитацию в настоящее время 26 детей с данным диагнозом и 5 взрослых (в возрасте от 18 до 35 лет);



— Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области Центр "Надежда", расположенное по адресу: ул .Камская, д. 2–2а, в котором проходят реабилитацию в настоящее время 2 ребёнка;



— Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов Калининградской области "Астарта", расположенная по адресу: ул. Земельная, д. 27–4, которую в настоящее время посещает 1 ребёнок;

— Калининградская региональная детско-молодёжная общественная организация инвалидов "Мария", расположенная по адресу: ул. Клары Назаровой, д. 61, которую посещают 3 человека старше 18 лет (дети не посещают).



Для получения места в детском саду города Калининграда родителям необходимо поставить ребёнка на учёт, зарегистрировав его в Электронном журнале учёта будущих воспитанников ДОУ.

Зарегистрировать ребёнка в Электронном журнале можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) по адресу: пл. Победы, 1 (1-й этаж), тел. 31-10-31; ул. Генерала Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3, тел. 31-08-00, приёмные дни: понедельник — пятница с 8:00. до 20:00, суббота — с 9:00 до 16:00 или сделать это самостоятельно на Портале государственных услуг РФ.



Для уточнения программы обучения и дальнейшего сопровождения детей с синдромом Дауна специалистами, оказывающими коррекционную помощь, родителям рекомендуется обращаться в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Калининградской области (ул. Гостиная, 7).