Большинство россиян не поддерживают идею давать гражданство "по праву почвы" — ВЦИОМ
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В российском обществе не нашла понимания идея упрощения получения гражданства для русскоговорящих жителей СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса
, проведённого ВЦИОМ.
О том, что порядок получения гражданства должен быть для всех одинаковым, сказали 29% респондентов. 41% опрошенных сказали, что решение о выдаче паспорта должно приниматься индивидуально в каждом случае вне зависимости от уровня владения языком. Поддержали идею предоставления гражданства по упрощённой процедуре 26% граждан.
При этом 40% опрошенных считают, что русскоязычным гражданам стран СНГ необходимо оказывать помощь в переезде в Россию. 33% респондентов сказали, что помогать надо только квалифицированным работникам. 3% россиян считают, что помогать в переезде не нужно никому.
Ранее стало известно, что в России предложено давать гражданство "по праву почвы"
. Авторы законопроекта, внесённого в Госдуму, считают, что стать российским гражданином можно не только по принципу родства, но и на основании связи с территориями Советского Союза и Российской империи.
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