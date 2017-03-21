Большинство россиян не поддерживают идею давать гражданство "по праву почвы" — ВЦИОМ

В российском обществе не нашла понимания идея упрощения получения гражданства для русскоговорящих жителей СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса , проведённого ВЦИОМ.



О том, что порядок получения гражданства должен быть для всех одинаковым, сказали 29% респондентов. 41% опрошенных сказали, что решение о выдаче паспорта должно приниматься индивидуально в каждом случае вне зависимости от уровня владения языком. Поддержали идею предоставления гражданства по упрощённой процедуре 26% граждан.

При этом 40% опрошенных считают, что русскоязычным гражданам стран СНГ необходимо оказывать помощь в переезде в Россию. 33% респондентов сказали, что помогать надо только квалифицированным работникам. 3% россиян считают, что помогать в переезде не нужно никому.