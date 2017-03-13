В России предложили давать гражданство "по праву почвы"

В России озвучили идею давать гражданство "по праву почвы". Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, авторами законопроекта, который уже внесён в Госдуму, являются экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и депутат Константин Затулин. Предполагается, что стать российским гражданином можно будет не только по принципу крови и родства, но и на основании связи с территориями Советского Союза и Российской империи.

Право на получение паспорта получат люди, которые разговаривают на русском языке или являются выходцами из стран, входивших в состав СССР и Российской империи. Известно, что проект закона уже одобрили в комитете Госдумы по делам национальностей.