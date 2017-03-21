В Калининграде на благоустройство Нижнего озера потратят 42 млн рублей

Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин сообщил, что на благоустройство первой очереди Нижнего озера планируется потратить 42 млн рублей. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.



На эти деньги планируется привести в порядок участок озера от улицы Шевченко до первого моста. Там отремонтируют спуски, установят скамейки и урны, оборудуют освещение. Там, где возможно, оборудуют велосипедные дорожки. Будет сделано и замощение.



"Антон Алиханов (врио губернатора Калининградской области — Прим. ред.) настаивает на клинкерной плитке, лучше сделать меньше, но качественнее, чтобы в ближайшее время не возвращаться к этому объекту.



Считаю правильным сделанный главой региона акцент относительно качества работ и материала. Уже дано задание внести изменения в проект. Да, клинкерная плитка дороже, но и эксплуатироваться будет гораздо дольше. Лучше сделать всё озеро в несколько этапов, за 2–3 года, и получить в итоге более качественный продукт", — написал Кропоткин.