Генне: на реконструкцию Нижнего озера потратят 170 млн рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
"Я был в командировке в Москве, и там мы обсуждали тему благоустройства Нижнего озера. Калининград как город-участник ЧМ-2018 попал в список 40 городов по всей России, в которых уже в 2017 году должны быть реализованы какие-то знаковые, правильные, обсужденные сообществом места по типологии благоустройства. Выбор пал на максимально близкий к фан-зоне, к Дому Советов, участок — это набережная Нижнего озера. Сейчас она в таком состоянии, что с 60-х годов там ничего не делалось, подпорные стенки повспучивало там, покрытия", — отметил Генне.
Из 170 млн рублей около 30% должны оплатить город и область. По словам главного архитектора, закончить реконструкцию собираются уже в этом году.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.