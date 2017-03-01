Генне: на реконструкцию Нижнего озера потратят 170 млн рублей

На реконструкцию Нижнего озера в Калининграде потратят 170 млн рублей. Об этом сообщил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне, пишет "Комсомольская правда в Калининграде".



"Я был в командировке в Москве, и там мы обсуждали тему благоустройства Нижнего озера. Калининград как город-участник ЧМ-2018 попал в список 40 городов по всей России, в которых уже в 2017 году должны быть реализованы какие-то знаковые, правильные, обсужденные сообществом места по типологии благоустройства. Выбор пал на максимально близкий к фан-зоне, к Дому Советов, участок — это набережная Нижнего озера. Сейчас она в таком состоянии, что с 60-х годов там ничего не делалось, подпорные стенки повспучивало там, покрытия", — отметил Генне.



Из 170 млн рублей около 30% должны оплатить город и область. По словам главного архитектора, закончить реконструкцию собираются уже в этом году.