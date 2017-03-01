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Генне: на реконструкцию Нижнего озера потратят 170 млн рублей

12:55
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
На реконструкцию Нижнего озера в Калининграде потратят 170 млн рублей. Об этом сообщил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне, пишет "Комсомольская правда в Калининграде".

"Я был в командировке в Москве, и там мы обсуждали тему благоустройства Нижнего озера. Калининград как город-участник ЧМ-2018 попал в список 40 городов по всей России, в которых уже в 2017 году должны быть реализованы какие-то знаковые, правильные, обсужденные сообществом места по типологии благоустройства. Выбор пал на максимально близкий к фан-зоне, к Дому Советов, участок — это набережная Нижнего озера. Сейчас она в таком состоянии, что с 60-х годов там ничего не делалось, подпорные стенки повспучивало там, покрытия", — отметил Генне.

Из 170 млн рублей около 30% должны оплатить город и область. По словам главного архитектора, закончить реконструкцию собираются уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в бюджете Калининграда может не хватить денег на скульптуру "Аквамена" к ЧМ-2018. Архитекторы Калининграда надеялись установить скульптуры "водяного футболиста" к чемпионату мира по футболу 2018 года в августе 2016 года. "Аквамена" хотели разместить в конце Солнечного бульвара на Октябрьском острове.

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1 комментарий Правила комментирования

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Guimplen
Quasimodovich Guimplen #
13:47
Это с каких это 60-х годов на Нижнем пруду "ничего не делалось"? 
Главный архитектор не в курсе, что единственное благоустройство Нижнего пруда в советское время производилось только в 80-е годы? А до этого это была заросшая камышом и рогозом "Тухолка"?
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