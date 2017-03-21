Эксперты рассказали о последствиях повышения пенсионного возраста
Представители института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и Российской экономической школы оценили возможные последствия повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщает
"Российская газета".
Во время круглого стола, посвящённого проблемам рынка труда, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева сказала, что повышение пенсионного возраста может привести к снижению заработной платы и производительности труда. По мнению заместителя директора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, в ближайшие 15 лет в России не произойдёт старения рабочей силы. Он отметил, что в последние 15 лет число работников старше 50 лет увеличилось на 15%.
Не изменится, по мнению экспертов, и число молодых работников. При этом произойдёт резкое уменьшение числа сотрудников в возрасте 25–40 лет. Число трудящихся в возрасте 40–50 лет при этом увеличится.
Специалисты считают, что большое количество работающих пожилых людей может привести к снижению производительности труда и заработной платы. При этом исследователи отмечают, что стопроцентно просчитать поведение зарплаты и производительности невозможно.
Профессор Российской экономической школы Ирина Денисова рассказала, что с увеличением пенсионного возраста у пожилых граждан могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Работодатели не хотят принимать таких граждан.
Ранее стало известно, что с января вступили в силу поправки в закон о пенсионном возрасте
. Для госслужащих, согласно планам кабмина, пенсионный возраст будет расти ежегодно на полгода. Для мужчин пенсионный возраст составит 65 лет, а для женщин — 63 года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.