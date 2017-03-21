Эксперты рассказали о последствиях повышения пенсионного возраста

Представители института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и Российской экономической школы оценили возможные последствия повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщает "Российская газета".



Во время круглого стола, посвящённого проблемам рынка труда, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева сказала, что повышение пенсионного возраста может привести к снижению заработной платы и производительности труда. По мнению заместителя директора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, в ближайшие 15 лет в России не произойдёт старения рабочей силы. Он отметил, что в последние 15 лет число работников старше 50 лет увеличилось на 15%.



Не изменится, по мнению экспертов, и число молодых работников. При этом произойдёт резкое уменьшение числа сотрудников в возрасте 25–40 лет. Число трудящихся в возрасте 40–50 лет при этом увеличится.



Специалисты считают, что большое количество работающих пожилых людей может привести к снижению производительности труда и заработной платы. При этом исследователи отмечают, что стопроцентно просчитать поведение зарплаты и производительности невозможно.



Профессор Российской экономической школы Ирина Денисова рассказала, что с увеличением пенсионного возраста у пожилых граждан могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Работодатели не хотят принимать таких граждан.