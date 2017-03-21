Сборная Калининградской области выступит в четвертьфинале Высшей лиги КВН в начале апреля
Сборная Калининградской области
Автор: Сергей Земнухов
Сборная Калининградской области выступит в четвертьфинале Высшей лиги КВН 7 апреля. Группы опубликованы на официальном сайте Международного союза КВН.
В первой 1/4 на сцене сойдутся Сборная Калининградской области, "Радио Свобода" (Ярославль), "Мега" (МАСИ, Москва), Сборная Баку (Азербайджан), "Русская дорога" (АГПУ, Армавир).
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