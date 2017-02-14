Сборная Калининградской области прошла в 1/4 финала Высшей лиги КВН

Сборная Калининградской области с третьего места прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщается на сайте
Международного союза КВН. На первом месте оказались финалисты прошлого сезона - "Спарта" (Астана"), на втором - кинокоманда клуба "Проигрыватель" (Тамбов).
О чем шутила калининградская команда:
— Ну здравствуй, город-герой! Тебя приветствует город-трофей!
— Это Богдан. Богдан из тех людей, которые на отдыхе ведут себя так, как будто Крым лично его.
По итогам приветствия команда шла на пятом месте. В разминке команда вновь на полную мощность использовала образ Богдана. Его, судя по онлайн-трансляции на квн.ру, зал принимает очень хорошо.
Фото с сайта kvn.ru. Автор: Сергей Земнухов.
— Какой телефон лучше: американский или корейский?
— Какой отожму.
По итогам двух первых конкурсов Калининград оказался уже на третьем месте, разделив его со Сборной вузов ГУУ и МИСиС и "Приказом 390".
В онлайн-трансляции пишут: "В последнем конкурсе "Музыкальный фристайл" просят помощи Валдиса Пельша, поскольку он тоже из Прибалтики – шоу "Угадай мелодию, Валдис". Вновь любое появление Богдана теперь заходит на "ура". Второй блок – знаменитая сцена из кафе "Элефант": разговор Штирлица с женой через певца. Тоже неплохо. Заключительная часть – о различии между россиянами и европейцами. Все стереотипы собрали, молодцы".
В 1/8 финала команды оценивали: Константин Эрнст, Константин Лавроненко, Михаил Галустян, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман.
Эфир с участием калининградской команды покажут 26 февраля, а не 19 февраля, как сообщалось ранее.
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