Сборная Калининградской области прошла в 1/4 финала Высшей лиги КВН

Сборная Калининградской области с третьего места прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Об этом сообщается на сайте Международного союза КВН. На первом месте оказались финалисты прошлого сезона - "Спарта" (Астана"), на втором - кинокоманда клуба "Проигрыватель" (Тамбов).

О чем шутила калининградская команда:

— Ну здравствуй, город-герой! Тебя приветствует город-трофей!

— Это Богдан. Богдан из тех людей, которые на отдыхе ведут себя так, как будто Крым лично его.

По итогам приветствия команда шла на пятом месте. В разминке команда вновь на полную мощность использовала образ Богдана. Его, судя по онлайн-трансляции на квн.ру, зал принимает очень хорошо.

Фото с сайта kvn.ru. Автор: Сергей Земнухов.



— Какой телефон лучше: американский или корейский?

— Какой отожму.

По итогам двух первых конкурсов Калининград оказался уже на третьем месте, разделив его со Сборной вузов ГУУ и МИСиС и "Приказом 390".

В онлайн-трансляции пишут: "В последнем конкурсе "Музыкальный фристайл" просят помощи Валдиса Пельша, поскольку он тоже из Прибалтики – шоу "Угадай мелодию, Валдис". Вновь любое появление Богдана теперь заходит на "ура". Второй блок – знаменитая сцена из кафе "Элефант": разговор Штирлица с женой через певца. Тоже неплохо. Заключительная часть – о различии между россиянами и европейцами. Все стереотипы собрали, молодцы".

В 1/8 финала команды оценивали: Константин Эрнст, Константин Лавроненко, Михаил Галустян, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман.

Эфир с участием калининградской команды покажут 26 февраля, а не 19 февраля, как сообщалось ранее.