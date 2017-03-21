Робби Уильямс заявил, что хотел бы представить Россию на "Евровидении"
Робби Уильямс
Фото с официального сайта певца
Британский певец Робби Уильямс хотел бы выступить на "Евровидении" от России. Об этом сам артист заявил в эфире "Первого канала", сообщает РИА "Новости"
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По словам Уильямса, он очень любит это шоу за его красочность и грандиозность. "Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал он. Также певец заявил, что смотрел конкурс с участием Сергея Лазарева в прошлом году и был впечатлён его номером.
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