Робби Уильямс заявил, что хотел бы представить Россию на "Евровидении"

Британский певец Робби Уильямс хотел бы выступить на "Евровидении" от России. Об этом сам артист заявил в эфире "Первого канала", сообщает РИА "Новости"

По словам Уильямса, он очень любит это шоу за его красочность и грандиозность. "Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал он. Также певец заявил, что смотрел конкурс с участием Сергея Лазарева в прошлом году и был впечатлён его номером.