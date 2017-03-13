Россию на "Евровидении" представит певица Юлия Самойлова
Юлия Самойлова. Фото с сайта ru.wikipedia.org
На конкурсе "Евровидение-2017" Россию будет представлять певица Юлия Самойлова. Об этом сообщает РИА "Новости"
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Конкурс состоится в Киеве в мае. Российская певица выступит на нём с песней Flame Is Burning. Её написал Леонид Гуткин, который ранее работал с другими участницами конкурса — Полиной Гагариной и Диной Гариповой.
Юлия Самойлова родилась в 1989 году в Коми. С детства она имеет первую группу инвалидности. Девушка передвигается на коляске.
На её счету есть победы в различных песенных конкурсах. В 2014 году певица выступала на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.
Сама девушка рассказала, что уверена в том, что сможет достойно выступить на "Евровидении". Также она призналась, что выступление на этом конкурсе было её мечтой детства.
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