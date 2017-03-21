В России количество детских суицидов за год выросло на 57%

В России зафиксирован резкий рост числа детских самоубийств. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, сообщают "Известия"

По её данным, в последние годы количество суицидов среди детей сокращалось ежегодно на 10%, однако в 2016 году показатель вырос на 57%. Одной из причин этого стали "группы смерти" в социальных сетях.

Также росту самоубийств способствует тот факт, что в половине российских школ нет штатных психологов. Сейчас эта проблема решается, заверила омбудсмен.