В России количество детских суицидов за год выросло на 57%
Одной из причин самоубийств среди детей являются "группы смерти"
Фото из архива Клопс.Ru
В России зафиксирован резкий рост числа детских самоубийств. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, сообщают "Известия"
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По её данным, в последние годы количество суицидов среди детей сокращалось ежегодно на 10%, однако в 2016 году показатель вырос на 57%. Одной из причин этого стали "группы смерти" в социальных сетях.
Также росту самоубийств способствует тот факт, что в половине российских школ нет штатных психологов. Сейчас эта проблема решается, заверила омбудсмен.
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