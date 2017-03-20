Пожилая калининградка дежурит в своём дворе и не пускает посторонних водителей (видео)

67-летняя Людмила Николаевна ежедневно, как на работу, выходит на охрану своего двора. У многоэтажки на улице Юношеской пытаются парковаться чужаки, и это очень не нравится местным жителям.

Ухоженный дом стоит неподалёку от Центрального рынка и крупных торговых центров. Широкий двор — хорошая альтернатива для проезда по ул. Горького, где в часы пик постоянные пробки.

Людмила Николаевна приехала в Калининград в 1960 году и вот уже 57 лет живёт в одном и том же доме. Ей до глубины души обидно, что приезжие водители портят газон и захламляют двор, где прошла вся её жизнь. О том, как проходит дежурство, калининградка рассказала корреспонденту Клопс.Ru.

"Я здесь к 8 утра как штык, — начинает беседу Людмила Николаевна. — Только выхожу, сразу же вижу первых "клиентов". Обычно в это время едут уже один за другим, выгонять приходится пачками".

С утра ей приходится бороться с рыночными продавцами, оставляющими здесь машины, и любителями объезжать пробки, а после обеда — с посетителями торговых центров.

Несколько лет назад Людмила Николаевна перенесла инсульт, и теперь правая рука плохо функционирует. Отважную пенсионерку не раз оскорбляли, а некоторые водители даже угрожали расправой, но это не отбило у неё желания защищать свой двор.

Людмила Николаевна борется с автомобилистами при помощи бэушных шин, паллетов и даже старых стульев. Когда во двор заезжает кто-то из соседей, активистка разбирает баррикады, а после восстанавливает их. Соседи уважают пенсионерку и в шутку называют её комендантом.

"Буквально на днях пыталась заехать женщина на дорогой иномарке. Я встала на пути, а она говорит, что, мол, из полиции, и начинает сбивать меня с ног. Когда я потребовала документы, ей, видимо, стало стыдно за своё поведение, и она быстро уехала", — делится впечатлениями наша героиня.

Сейчас Людмила Николаевна пытается спасти газон, перекрыв въезд несколькими паллетами.

"Сын ругает меня, просит быть осторожнее, ведь за рулём разные люди бывают. Я и сама это понимаю, но не могу спокойно смотреть, как портят двор. А закрываться шлагбаумом опасно — вдруг происшествие — и как потом открывать этот шлагбаум пожарным или скорой, когда время идёт на минуты. Пока есть силы, буду бороться своими силами", — уверяет 67-летняя местная жительница.