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Пожилая калининградка дежурит в своём дворе и не пускает посторонних водителей (видео)

Автор: Константин Сериков
18:04
  1720 6  
Бабушка с характером: 67-летняя калининградка строит во дворе баррикады от водителей-чужаков
  • Людмила Николаевна
Людмила Николаевна
Фото Виктора Буздина
67-летняя Людмила Николаевна ежедневно, как на работу, выходит на охрану своего двора. У многоэтажки на улице Юношеской пытаются парковаться чужаки, и это очень не нравится местным жителям. 
 
Ухоженный дом стоит неподалёку от Центрального рынка и крупных торговых центров. Широкий двор — хорошая альтернатива для проезда по ул. Горького, где в часы пик постоянные пробки. 
 
Людмила Николаевна приехала в Калининград в 1960 году и вот уже 57 лет живёт в одном и том же доме. Ей до глубины души обидно, что приезжие водители портят газон и захламляют двор, где прошла вся её жизнь. О том, как проходит дежурство, калининградка рассказала корреспонденту Клопс.Ru.
"Я здесь к 8 утра как штык, — начинает беседу Людмила Николаевна. — Только выхожу, сразу же вижу первых "клиентов". Обычно в это время едут уже один за другим, выгонять приходится пачками".
С утра ей приходится бороться с рыночными продавцами, оставляющими здесь машины, и любителями объезжать пробки, а после обеда — с посетителями торговых центров. 
Несколько лет назад Людмила Николаевна перенесла инсульт, и теперь правая рука плохо функционирует. Отважную пенсионерку не раз оскорбляли, а некоторые водители даже угрожали расправой, но это не отбило у неё желания защищать свой двор.
 
Людмила Николаевна борется с автомобилистами при помощи бэушных шин, паллетов и даже старых стульев. Когда во двор заезжает кто-то из соседей, активистка разбирает баррикады, а после восстанавливает их. Соседи уважают пенсионерку и в шутку называют её комендантом.
"Буквально на днях пыталась заехать женщина на дорогой иномарке. Я встала на пути, а она говорит, что, мол, из полиции, и начинает сбивать меня с ног. Когда я потребовала документы, ей, видимо, стало стыдно за своё поведение, и она быстро уехала", — делится впечатлениями наша героиня.
Сейчас Людмила Николаевна пытается спасти газон, перекрыв въезд несколькими паллетами. 
 
"Сын ругает меня, просит быть осторожнее, ведь за рулём разные люди бывают. Я и сама это понимаю, но не могу спокойно смотреть, как портят двор. А закрываться шлагбаумом опасно — вдруг происшествие — и как потом открывать этот шлагбаум пожарным или скорой, когда время идёт на минуты. Пока есть силы, буду бороться своими силами", — уверяет 67-летняя местная жительница. 
 
Калининградцы по-разному защищают свои дворы от нашествия автомобилистов. Там, где не удаётся установить шлагбаум, жильцы спасаются подручными средствами. Иногда даже перегораживают целые дворовые проезды. В ГИБДД негативно относятся к самостоятельным ограничителям проезда и рекомендуют обращаться к местным властям.

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6 комментариев Правила комментирования

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Alexander Alexeev
Alexander Alexeev #
18:30
"Борьба с ветряными мельницами"
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Prist
Prist #
19:07
Абсолютно незаконная деятельность. На грани абсурда. Подмена собой, функций управляющей компании. Да и судя по типажу, неплохо бы было проверить голову на вменяемость и адекватность.Финал данного действа предугадать не сложно  -  поцарапает чью нибудь машину и получит по башке.
А пока все умиляются, во какая бабка...........
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klarissa39
klarissa39 #
18:44
Раз жителям надоело, так пусть порешают проблему. Проще шлагбаум поставить, чем бабушку эксплуатировать. Шлагбаум поднять и опустить быстрее, чем кучу предметов перетаскивать. Либо какое -то другое сооружение. 
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Кирилл Честный
Кирилл Честный #
19:18
Пойду на пенсию, тоже выдумаю себе какое-нибудь дебильное занятие и прослыву местным идиотом! Зато прославлюсь на весь двор!)
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Кирилл Честный
Кирилл Честный #
19:20
Интересно, а где комменты о героизме этой сумасшедшей, об общественной пользе её безумия и о бездействии местных властей и коммунальщиков?
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19:37
Сынок ехидно ждёт когда бабку кто нибудь из более смелых "нечаянно" раздавит.
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