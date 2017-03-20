Турция вновь стала самым популярным курортом среди россиян

Каждый пятый житель России собирается в Турцию на майские праздники, а в летнем сезоне это направление может стать одним из самых популярных. Об этом пишут "Известия", используя статистику продаж сервиса Level.Travel.



Российские курорты в мае собираются посетить только 5% наших сограждан. Самыми востребованными направлениями стали, кроме Турции, Таиланд, Кипр, Греция, Индия и Тунис.



Рейтинг самых популярных направлений на майские праздники в этом году возглавила Турция (22%). На втором месте оказался Таиланд (19%), на третьем — Кипр (13%). А лидер 2016 года Греция заняла четвёртое место, набрав всего 9%. Пятая и шестая строчки достались Индии и Тунису (7 и 6% соответственно). А на отечественных курортах в мае будут отдыхать 5% россиян.



Действительно, по раннему бронированию Турции показатели превосходят все ожидания, — рассказал генеральный директор ООО "Бюро путешествий" Сергей Нисневич. — На летний сезон заявлено шесть вылетов в неделю. Глубина продаж очень хорошая, есть немало заявок на сентябрь и октябрь. Основной период спроса сегодня — майские праздники и первая половина июня. При этом мы наблюдаем обещанные турецкими отельерами скидки при раннем бронировании. К примеру, в мае стоимость недельного тура на двоих в проверенный отель категории 5* обойдётся в 40 000 рублей. Для деток Турция даёт особые условия — бесплатное проживание, оплачивается только перелёт. Также очень хорошие показатели мы наблюдаем по Тунису и Греции. На первые даты загрузка бортов очень высокая. Более того, эти два направления демонстрируют постоянный рост цен на летние вылеты. В сравнении с январём стоимость туров выросла примерно на 30%".



По данным Level.Travel, средний чек на майские праздники для туров по России составляет сейчас 33 тысячи рублей, а для туров за границу — 68 тысяч рублей. При этом самыми недорогими предложениями являются путёвки в Турцию — стоимость недельной поездки в период праздников начинается от 27 тысяч рублей на двоих — с перелётом, проживанием в трехзвездочном отеле и системой питания "всё включено".



Примерно за такие же деньги можно отдохнуть в Адлере — правда, в однозвёздочном отеле и без питания. Такая поездка обойдётся в 24 тыс. рублей на двоих. А вот тур на российские курорты на майские праздники с проживанием в отеле три звезды и питанием по системе "всё включено" в Сочи можно приобрести от 63 тыс. рублей на двоих.



Также туристы активно интересуются отдыхом в Калининградской области, однако их может отпугнуть стоимость перелётов.