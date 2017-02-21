Интерес россиян к турам в Турцию вырос более чем на 300%
В январе 2017 года российские пользователи совершили порядка 52 тысяч запросов в "Яндексе" по ключевым словам "туры в Турцию". Об этом сообщает
Ассоциация туроператоров России.
В январе 2016 года жители страны сделали на 324% меньше таких запросов. Минимальная стоимость семидневного отдыха на двоих взрослых начиналась от 32 тыс. рублей. Чаще всего россияне интересовались такими курортами, как Алания, Кемер и Анталия. Больше всего турами в Турцию интересовались жители Северо-Западного, Центрального, Южного и Уральского федерального округов.
Среди зарубежных направлений, которыми жители страны интересовались в январе, Турция заняла второе место, уступив Таиланду. В тройку лидеров вошла также Индия.
Ранее власти Эгейских островов в Греции попросили
ЕС ускорить запуск программы по безвизовому въезду туристов из Турции. Эти правила могут относиться и к российским туристам.
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