Интерес россиян к турам в Турцию вырос более чем на 300%

В январе 2017 года российские пользователи совершили порядка 52 тысяч запросов в "Яндексе" по ключевым словам "туры в Турцию". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.



В январе 2016 года жители страны сделали на 324% меньше таких запросов. Минимальная стоимость семидневного отдыха на двоих взрослых начиналась от 32 тыс. рублей. Чаще всего россияне интересовались такими курортами, как Алания, Кемер и Анталия. Больше всего турами в Турцию интересовались жители Северо-Западного, Центрального, Южного и Уральского федерального округов.



Среди зарубежных направлений, которыми жители страны интересовались в январе, Турция заняла второе место, уступив Таиланду. В тройку лидеров вошла также Индия.