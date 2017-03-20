Фонд "Берег надежды" высадит в Зеленоградске аллею белых берёз
Фото: Википедия / Percita at Flickr
В апреле в Зеленоградске появится аллея из белых берёз. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Берег надежды".
"Аллею жизни" высадят в честь всех подопечных фонда "Берег надежды". Идею поддержал глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой. Белые берёзы появятся в Зеленоградске неподалёку от информационно-туристического центра.
Деревья посадят 28 апреля. По всем вопросам участия в акции и приобретения саженцев можно обращаться по телефону 8 963 7387575.
Мы приглашаем к участию в акции организации и граждан — всех, кто хотел бы оставить после себя след на этой земле. Приобретая саженцы и высаживая их на "Аллее жизни", тем самым вы делаете весомый вклад в экологию города и, конечно же, помогаете спасти жизнь ребёнку", — сообщили в фонде "Берег надежды".
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