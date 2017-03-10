В Калининградской области собирают средства на высадку придорожной аллеи

В Калининградской области ведётся сбор средств на высадку придорожной аллеи в Зеленоградском районе. Об этом сообщает инициативная группа "Аллеи Калининградской области".



В октябре 2017 года активисты планируют высадить сто деревьев между пос. Рощино и Романово. На осуществление этой задачи требуется 416 тысяч рублей. "С каждым годом придорожных деревьев, в том числе вековых, становится всё меньше: ежегодно несколько тысяч из них вырубается, — отмечает активистка Мария Кохановская. — Выход один — пора сажать новые аллеи".