В Калининградской области собирают средства на высадку придорожной аллеи
В Калининградской области ведётся сбор средств на высадку придорожной аллеи в Зеленоградском районе. Об этом сообщает инициативная группа "Аллеи Калининградской области".
В октябре 2017 года активисты планируют высадить сто деревьев между пос. Рощино и Романово. На осуществление этой задачи требуется 416 тысяч рублей. "С каждым годом придорожных деревьев, в том числе вековых, становится всё меньше: ежегодно несколько тысяч из них вырубается, — отмечает активистка Мария Кохановская. — Выход один — пора сажать новые аллеи".
Как принять участие в акции, можно узнать на странице инициативной группы в Facebook
.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.