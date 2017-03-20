Рейтинг самых состоятельных россиян возглавил совладелец "Новатэка" Михельсон

Рейтинг самых состоятельных россиян второй год возглавил совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. Список опубликован журналом Forbes.



Состояние лидера рейтинга за год увеличилось на 4 млрд долларов и составило 18,4 млрд долларов. При этом в общемировом рейтинге россиянин занял 46-е место.



Второе место в общероссийском рейтинге занял председатель совета директоров "Северстали", член наблюдательного совета "Консорциума ‟Русская сталь”", зампред Всемирной ассоциации производственной стали Алексей Мордашов. Его состояние оценено в 17,5 млрд долларов.



Третью строчку занял председатель совета директоров и основной владелец "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин. Его состояние — 16,1 млрд долларов.



В список самых богатых россиян вошли Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин и другие. В общемировом рейтинге лидером четвёртый год подряд стал основатель Micrisoft Билл Гейтс. Его состояние выросло за год на 11 млрд долларов — до 86 млрд долларов.