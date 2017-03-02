В России пересчитали долларовых миллионеров
Количество долларовых миллионеров в России в 2016 году составило 132 тыс. человек, что на 10% больше, чем в 2015 году. Об этом со ссылкой на управляющего партнёра консалтинговой компании Knight Frank Сергея Гипша сообщает
РИА "Новости".
Вместе миллионеры владеют 930 миллиардами долларов, что составляет 62% от общего благосостояния страны — 1,5 трлн долларов.
Гипш отметил, что если общее благосостояние России разделить на 140 млн человек, то получится, что в среднем россияне обладают состоянием в 10 тыс. долларов. Эти данные показывают большой разрыв между богатыми и бедными в стране.
Число граждан с состоянием выше 30 млн долларов в России выросло на 10% и составило 2,7 тыс. человек. Общее их состояние составило более 400 млрд долларов. Более половины таких граждан проживают в Москве.
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