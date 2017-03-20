Минтруд предложил ограничить количество организаций, имеющих доступ к операциям со средствами маткапитала

В Министерстве труда и социальной защиты предложили внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", который регулирует выделение средств материнского капитала. Об этом сообщает Life.



Министр Максим Топилин рассказал, что в Минтруде предложили не допускать к операциям со средствами маткапитала организации, деятельность которых не контролируется Центральным банком и другими государственными органами.



В документе, предложенном Минфином, предлагается оптимизировать процесс информирования Пенсионным фондом о размере маткапитала и его остатке. Делать это ведомство сможет в электронном виде.