Минтруд предложил ограничить количество организаций, имеющих доступ к операциям со средствами маткапитала
В Министерстве труда и социальной защиты предложили внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", который регулирует выделение средств материнского капитала. Об этом сообщает
Life.
Министр Максим Топилин рассказал, что в Минтруде предложили не допускать к операциям со средствами маткапитала организации, деятельность которых не контролируется Центральным банком и другими государственными органами.
В документе, предложенном Минфином, предлагается оптимизировать процесс информирования Пенсионным фондом о размере маткапитала и его остатке. Делать это ведомство сможет в электронном виде.
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