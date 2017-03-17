В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей
Многодетные семьи смогут покупать на маткапитал автомобили
Фото из архива Клопс.Ru
В России депутаты разработали проект закона, согласно которому предлагается разрешить тратить маткапитал на покупку машин. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
Инициатива исходит от представителей трёх оппозиционных партий. По их мнению, в автомобилях нуждаются многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также одинокие матери и отцы. Если поправки будут приняты, они получат право приобретать на средства материнского капитала легковой транспорт вместимостью не более восьми мест.
Парламентарии считают, что наличие автомобилей значительно упростит семьям процесс воспитания детей. Кроме того, этим законопроектом депутаты хотят поддержать отечественный автопром.
Ранее также прозвучало предложение отменить маткапитал
. Вместо него могут ввести гибкую систему поддержки семей.
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