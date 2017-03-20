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Главная Новости Общество

Калининградцу пришлось продать машину, чтобы погасить долг за электричество

11:20
  1671 0
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградцу, скопившему долг за электроэнергию в размере 50 тыс. рублей, пришлось выставить на продажу автомобиль, чтобы погасить задолженность. Такую историю рассказали в пресс-службе "Янтарьэнерго".

Должнику отключили подачу электроэнергии 18 марта во время рейда в Центральном районе Калининграда. В списке сотрудников "Янтарьэнергосбыта" было более 500 адресов неплательщиков с общей суммой долга 7,3 миллиона рублей.

Штраф за незаконное потребление

За 20 минут энергетики обесточили сразу 4 квартиры на улице Ставропольская. Общий долг абонентов там почти 100 тысяч рублей. Причём все должники оказались соседями по дому и ранее уже были отключены за неуплату.

Двери первой квартиры открыл молодой человек. О долге в 50 тысяч рублей он знает и даже выставил машину на продажу, чтобы его погасить. Но помимо долга, теперь по карману жильца ударит сумма за безучётное потребление: после отключения молодой человек не растерялся и подключился к линии электропередачи. Теперь ему предстоит заплатить штраф и сумму за электроэнергию, которая рассчитывается исходя из круглосуточной работы оборудования нарушителя на полной мощности", — рассказали в пресс-службе "Янтарьэнерго".

По словам энергетиков, им удалось пообщаться с каждым должником, некоторым был предложен вариант реструктуризации долга. Однако это возможно только в том случае, если половина суммы вносится сразу — остальную часть делят на равные части от 3 до 6 месяцев.

Чужие долги

Были в ходе рейда и потребители, которые вовсе не знают о долге — иногда новым собственникам долг оставляют прежние хозяева. Например, одну молодую пару не смутило даже то, что на протяжении двух лет в почтовый ящик приходят квитанции на имя прежнего владельца.

А вот на улице Велижской энергетиков встретил не должник, а его соседи. По их словам, разобраться с ним поможет разве что администрация. Квартира находится в муниципальной собственности, и на долги за коммунальные услуги он не обращает внимания. Если информация подтвердится, то для решения вопроса с задолженностью энергопоставщик обратится в администрацию города.

В "Янтарьэнерго" отметили, что по итогам рейда прошлого месяца удалось собрать больше 12 миллионов рублей задолженности с потребителей, которые предпочли избежать отключения. На начало марта просроченная задолженность населения Калининградской области составляет больше полумиллиарда рублей.
 
Не лучше обстоят дела и у "Теплосети". На начало 2017 года калининградцы задолжали МП "Калининградтеплосеть" 1,3 млрд рублей за тепло и горячую воду. При этом МП "Калининградтеплосеть" в течение февраля направило в суд более 3 тысяч исковых заявлений в отношении должников.

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