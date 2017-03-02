"Калининградтеплосеть" с начала года судится с тремя тысячами должников
На начало 2017 года калининградцы задолжали МП "Калининградтеплосеть" 1,3 млрд рублей за тепло и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
При этом МП "Калининградтеплосеть" в течение февраля направило в суд более 3 тысяч исковых заявлений в отношении должников. Судебное разбирательство ждёт неплательщиков, чей долг составил от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Должников этой категории в городе насчитывается более 6,5 тысячи. На них приходится около 500 миллионов от общей суммы долга. У самых злостных неплательщиков сумма долга превышает четыреста тысяч рублей. Всего же в должниках за тепло числятся более 36 тысяч калининградцев.
В течение декабря "Теплосеть" предлагала неплательщикам погасить задолженность в досудебном порядке, без начисления штрафной пени. С февраля предприятие усилило работу по взысканию задолженности через суд.
"Проблема неплатежей за тепло серьёзно сказывается на возможностях города по поддержанию тепловых коммуникаций в надлежащем виде. Сейчас в Калининграде необходимо закрыть либо переоборудовать с переводом на экологически безопасные технологии более 50 угольных котельных. Сотни километров городских тепловых сетей нуждаются в реконструкции или замене", — отметили в "Теплосети".
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