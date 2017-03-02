К 1 февраля жители Калининградской области накопили долгов за электроэнергию на полмиллиарда рублей
Фото пресс-службы "Янтарьэнерго"
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К 1 февраля 2017-го население Калининградской области задолжало "Янтарьэнергосбыту" 520 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба общества.
Такую сумму накопили физические лица - жильцы многоквартирных и частных домов. В прошлом году благодаря рейдам по отключению от услуги самых злостных неплательщиков энергопоставщику удалось снизить просроченную задолженность жителей области на 15 миллионов рублей. На сегодняшний день соглашение о реструктуризации долга заключено с сотней потребителей на общую сумму в 2,5 миллиона рублей.
"К сожалению, мы констатируем, что задолженность растёт. На сегодняшний день сумма долга составляет чуть менее трёх миллиардов рублей. Получается, что энергетики кредитуют население и предприятия вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в развитие электросетей региона. Наша работа носит профилактический характер, уговариваем до последнего оплатить задолженность", — рассказал заместитель министра развития инфраструктуры Леонид Лукьянов.
Однако "Янтарьэнергосбыт" всё равно тоже готов идти навстречу собственникам квартир, попавшим в трудную финансовую ситуацию.
"Не надо ждать, когда долг вырастет до необъятных размеров. Если человек понимает, что не в состоянии по какой-либо причине заплатить за услуги в текущем месяце, ему нужно обратиться к нам с просьбой заключить соглашение о рассрочке. Ведь своевременная оплата — это гарантия надёжного электроснабжения в вашем доме", — отмечает директор департамента по работе с гражданами-потребителями ОАО "Янтарьэнергосбыт" Татьяна Бабицкая.
Общий долг калининградских потребителей электроэнергии (не только жильцов, но и юридических лиц) составляет около 3 млрд рублей
. В этом году от электроэнергии уже отключили более 400 жителей Калининградской области. Общая сумма их долга составила почти 7 млн рублей. Порядка 1 300 граждан решили погасить аналогичную сумму долга, не дожидаясь отключения.
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