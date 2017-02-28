Калининградцы задолжали за электроэнергию порядка 3 млрд рублей

Общий долг калининградских потребителей электроэнергии составляет около 3 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.



В понедельник, 27 февраля, сотрудники ведомства вместе с энергетиками провели рейд по отключению пяти неплательщиков. Общая сумма их долга составила более 80 тыс. рублей. Эти долги жители копили несколько лет.



Руководитель департамента по работе с гражданами-потребителями "Янтарьэнергосбыта" Татьяна Бабицкая рассказала, что неплательщикам присылали квитанции с предупреждениями об отключениях электроэнергии. Оплату граждане не произвели, поэтому было принято решение об ограничении подачи света.



В этом году от электроэнергии отключили более 400 жителей Калининградской области. Общая сумма их долга составила почти 7 млн рублей. Порядка 1 300 граждан решили погасить аналогичную сумму долга, не дожидаясь отключения.



Заместитель министра развития инфраструктуры Леонид Лукьянов рассказал, что в регионе растёт задолженность за электроэнергию. Неплательщиков "до последнего уговаривают" оплатить счета. "Получается, что энергетики кредитуют население и предприятия, вместо того чтобы вкладывать эти деньги в развитие электросетей", — заявил он.