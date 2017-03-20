Рейтинг одобрения деятельности Трампа американцами упал до минимума с момента инаугурации

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа опустился до минимальной отметки с 20 января. Об этом свидетельствуют данные Gallup.



Против политики действующего главы Штатов выступают 58% американцев, поддерживают его деятельность 37% опрошенных. Издание отмечает, что президентство сопровождается скандалами, связанными с обвинениями во вмешательстве в выборы главы государства, которое якобы помогло Трампу одержать победу. Некоторые сотрудники администрации Трампа подозреваются в связях с российскими властями. В США проходят выступления противников Трампа, которые иногда перерастают в беспорядки.



В опросе принимали участие 1,5 тыс. взрослых жителей страны. Вопросы людям задавали по телефону.