Рейтинг одобрения деятельности Трампа американцами упал до минимума с момента инаугурации
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа опустился до минимальной отметки с 20 января. Об этом свидетельствуют данные
Gallup.
Против политики действующего главы Штатов выступают 58% американцев, поддерживают его деятельность 37% опрошенных. Издание отмечает, что президентство сопровождается скандалами, связанными с обвинениями во вмешательстве в выборы главы государства, которое якобы помогло Трампу одержать победу. Некоторые сотрудники администрации Трампа подозреваются в связях с российскими властями. В США проходят выступления противников Трампа, которые иногда перерастают в беспорядки.
В опросе принимали участие 1,5 тыс. взрослых жителей страны. Вопросы людям задавали по телефону.
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