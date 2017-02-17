Опрос: 56% американцев не одобряют деятельность Трампа

Деятельность президента США Дональда Трампа не поддерживают 56% американцев, одобряют его работу 39% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Pew Research Center.



Уровень неодобрения деятельности президента в США рекордно высокий для последних десятилетий. Число жителей Штатов, не поддерживающих работу экс-лидера Барака Обамы, не превышало 39%. Джордж Буш — младший был столь непопулярным во время финансового кризиса в 2008 году.

46% американцев категорически не одобряют президентство Трампа. Полностью одобряют его 17% жителей США. Большая часть жителей заявили, что не поддерживают иммиграционный указ президента, согласно которому ограничивается въезд в страну для граждан семи стран.