CNN: более половины американцев не одобряют действия Трампа на президентском посту
Дональд Трамп. Фото с сайта donaldjtrump.com
Первые шаги Дональда Трампа в качестве президента США не одобряют более половины граждан страны. Об этом сообщает ТАСС
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Общенациональный опрос был проведён телеканалом CNN и исследовательской службой ORC. Согласно его результатам, 53% респондентов недовольны действиями президента. Его деятельность одобряют 44% опрошенных. CNN отмечает, что за всю историю подобных исследований общественного мнения это самые низкие показатели поддержки президента, недавно вступившего на пост.
Недовольство большинства высказавшихся связано с ужесточением иммиграционной политики. 53% опрошенных высказались против запрета на въезд для граждан мусульманских стран, а 60% не хотят, чтобы США строили стену на границе с Мексикой. Также большинство высказавшихся считает, что Трамп пока не справляется с основными политическими задачами.
Ранее похожий опрос проводил
Public Policy Policing. Тогда 40% респондентов выразили готовность высказаться за импичмент Трампа.
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