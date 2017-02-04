CNN: более половины американцев не одобряют действия Трампа на президентском посту

Первые шаги Дональда Трампа в качестве президента США не одобряют более половины граждан страны. Об этом сообщает ТАСС

Общенациональный опрос был проведён телеканалом CNN и исследовательской службой ORC. Согласно его результатам, 53% респондентов недовольны действиями президента. Его деятельность одобряют 44% опрошенных. CNN отмечает, что за всю историю подобных исследований общественного мнения это самые низкие показатели поддержки президента, недавно вступившего на пост.

Недовольство большинства высказавшихся связано с ужесточением иммиграционной политики. 53% опрошенных высказались против запрета на въезд для граждан мусульманских стран, а 60% не хотят, чтобы США строили стену на границе с Мексикой. Также большинство высказавшихся считает, что Трамп пока не справляется с основными политическими задачами.